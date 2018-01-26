Flick Launcher uygulamasıyla Android cihazlarınıza yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz.

Google Pixel Launcher’ın tasarımından ilham alınarak geliştirilen Flick Launcher, birkaç farklı özellikle birlikte sizlere sunuluyor. Modern ve kolay kullanıma sahip bir arayüz sunan Flick Launcher, Android Oreo sürümünde yer alan özellikleri ücretli olarak sunuyor olsa da, diğer özellikleriyle göz dolduruyor diyebilirim. Google Asistan entegrasyonuna sahip olan launcher uygulaması nda, metinlerin rengini ve boyutunu değiştirebileceğiniz gibi özel simge paketlerini de kullanabilirsiniz.

Uygulamaların ızgara düzenini değiştirebileceğiniz Flick Launcher uygulamasında, telefonda kullanmak istediğiniz herhangi bir uygulama veya dosyayı arama çubuğunu kullanarak açabiliyorsunuz. Uygulamalarınızı ve dosyalarınızı meraklı gözlerden korumanız için PIN, desen ve parmak izi özellikleriyle birlikte sunulan uygulama kilitleme fonksiyonu da Flick Launcher uygulamasında yer alan bir başka özellik olarak karşımıza çıkıyor.

Uygulama özellikleri