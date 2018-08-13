Flight Sim 2018, yüksek kalitede grafikleri, ses efektleri, gerçekçi hava koşulları, kokpit görünümü, telsiz iletişimleri, mükemmel uçuş kontrolleriyle mobil platformdaki en iyi uçak simülatör oyunlarından biri. Android telefonunuzda uçak simülasyon oyunlarına yer veriyorsanız oynamanızı isterim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz!

Mobil platformda ücretsiz oynanabilir birçok uçuş simülasyon oyunu mevcut ancak Flight Sim 2018 gibi grafik, ses, oynanış bütünlüğünü sağlayan yapım çok az. Hem telefon hem de tablette keyifli oynanışı mümkün kılan üç uçuş kontrolü ( eğme, buton, kumanda kolu) sunan simülasyon oyununda gerçek uçaklarla gerçek havaalanları arasında uçuyorsunuz. Başlangıçta pilot lisansı almanız gerekiyor. Kısa süreli görevi tamamladıktan sonra ana havayolunuzu seçip uçmaya başlıyorsunuz. Uçuşlarda tamamıyla özgür değilsiniz. Belli bir noktaya iniş yapmak için çaba sarf ediyorsunuz. Gerçek hava koşulları mevcut. Dolayısıyla uçuş esnasında hava birden değişebiliyor, kontrolü sağlamak zorlaşabiliyor. Başarılı iniş sonrası kazandığınız parayla uçağınızı geliştiriyor, dilerseniz yeni bir uçak alabiliyorsunuz.