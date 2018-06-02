Kalkış ve inişlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızdan emin olun ve daima havaalanına zamanında ulaşın. Flight Simulator 3D ile onlarca farklı boyutta ve kapasitede uçak uçurma şansına sahip olabilir ve dünyanın en büyük şirketlerinde pilot olarak çalışabilirsiniz.

Bir uçuş simülasyonu olan Flight Simulator 3D'de dilerseniz oyunun geniş açık dünya tabanlı yol haritasında güzergah doğrultusunda uçabiliyor, dilerseniz de kısa kısa yollar tercih edebiliyorsunuz. Oyunda temel olarak farklı hava şartlarında farklı görevleri tamamlayarak para kazanıyoruz. Bu parayla yeni uçakların kilidini açabiliyor, uçaklarımızın görünümünü değiştirebiliyor ve uçuş filomuzu güncelleyebiliyoruz.

Grafik ve ses kalitesi açısından kullanıcıları tatmin eden oyunda 14 farklı uçak modelinin yer aıyor. Çeşitli hava koşullarına tanıklık edeceğiniz bu oyunda farklı görev türleri oyuna heyecan kazandırıyor. Hadi gerçek bir pilot olmak için bu oyunu indirin ve uçak seyahatlerini gerçekleştirin!

Flight Simulator 3D, Android cihazlar için tasarlanmış tamamen ücretsiz bir simülasyon oyunudur.