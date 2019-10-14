Forza Street Mobile indirilmeye açıldı! Forza Street Mobile Android telefonda yarış oyunları oynamayı seven herkese açık bir oyun. Basit kontrol sistemiyle her yaştan mobil oyuncunun keyif alarak oynayabileceği bir yarış oyunu Forza Street Mobil. Yüksek kalitede grafiklerinin yanında aksiyon kamerasıyla film sahnelerini hatırlatan yapım oldukça başarılı.

Gerçekçi sürüşe yakın deneyim sunan simülasyon türünden ziyade hızlı, çılgın yarışlar çıkarmaya zorlayan arcade türünü sevenlerin kesinlikle oynaması gereken araba oyunlarından biri. Microsoft’un Windows PC plattformundan sonra Android ve iOS platformuna eş zamanlı çıkardığı mobil yarış oyunu Forza Street Mobile, ücretsiz olarak indirilebiliyor. Forza PC oyununda kullandığımız, ikonik araçların tümü garajda sizi bekliyor. Klasik güçlü arabalardan modern spor arabalara yıllara meydan okuyan süper arabalara efsanevi arabaları bir arada görebileceğiniz oldukça geniş bir garaj var ve sahip olabileceğiniz arabaların sayısı giderek artıyor. Oyuna geçecek olursak; Ya haftalık olarak meydan okumalar, hikayeler, kapışmaların eklendiği sonsuz bir hikayeye dalıyorsunuz ya da hızlı, bir noktadan bir noktaya yarışlarda sokak yarışçılarıyla kapışıyorsunuz. Tabii ki yarıştıkça rütbeniz artıyor, ödüller topluyor, aracınızı yükselteceğiniz paketler alıyorsunuz. Yarıştığınız arabayı sürekli olarak yenilemeniz gerekiyor çünkü yarışlar teke tek ve hata yaptığınız anda birinci bitirmeniz çok zor.

Diğer mobil araba yarışı oyunlarının aksine kritik noktalarda gaz, fren ve turbo dokunuşları yaparak yarışa yön verdiğiniz, gerçek sinematik yarış deneyimi yaşatan Forza Street Mobile Android indirilmeye açıldı lakin henüz Türkiye Google Play Mağazası’ndan indirilebilir değil, bilmenizde fayda var.