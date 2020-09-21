Fouad WhatsApp APK son sürüm indirerek, Android telefonunuzda en popüler WhatsApp moduna sahip olursunuz. Fouad WhatsApp uygulaması, anlık mesajlaşma ve sohbet işlevselliğini artırmak için kullanabileceğiniz en popüler WhatsApp modudur.

Fouad WhatsApp son sürümü kullanmanın en büyük yararı tüm özelliklere herhangi bir yasaklama olmadan erişebilmenizdir. GBWhatsApp, WhatsApp Plus, OGWhatsApp uygulamaları ile karşılaştırıldığında bu WhatsApp modu (Fouad WhatsApp) harikadır. En iyi WhatsApp alternatifi uygulamalar arasında gösterilen Fouad WhatsApp neler mi sunuyor?

Fouad WhatsApp APK Özellikleri

Anti-Ban

Kullanımı kolaydır.

Her ayarı özelleştirin.

Renk değişikliklerinin canlı önizlemesi

Ana ekranınızdaki rengi belirleyin.

Sohbet ekranınızdaki rengi belirleyin.

Gizli sohbetler ana ekranda okunmamış sayaçta görünmez.

Telefon galerinizdeki medyaları gizleyin.

Herhangi bir görseli ana ekran için arka plan olarak ayarlayın.

Fouad WhatsApp APK Son Sürüm İndirme ve Yükleme Adımları

Modlanmış bir uygulama olduğundan, Fouad WhatsApp Google Play Store’da yok. Yani, Play Store dışından indirmeniz gerekiyor. Uygulamayı yüklemeden önce “bilinmeyen kaynak” seçeneğinin açık olduğundan emin olun. Fouad WhatsApp son sürüm APK dosyasını yukarıdaki linkten indirin. İndirdikten sonra indirilenler klasörüne gidip dosyayı açın ve yükle butonuna dokunun. Kurulum tamamlanana kadarr bekleyin. Uygulamayı açın ve hesabınızı ayarlayın. Telefon numaranızı girdikten sonra yedeği yükleyebileceğiniz bir ekran çıkacak. Yedeği yükleyin, ardından adınızı girin ve ilerleyin. Şimdi ayarları açın ve stili ve modu değiştirin. Cihazınızda güncel sürümü kullandığınızdan emin olun çünkü anti ban özelliği yalnızca Fouad WhatsApp son sürümde mevcut.