FreeJunk ile akıllı telefonunuzdaki gereksiz dosyaları temizleyerek hem depolama alanı artışı hem de pil tasarrufu sağlayabilirsiniz.
FreeJunk uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızın depolama alanını dolduran gereksiz dosyaları temizleyebilirsiniz.
Telefonunuzda depolama alanınız dolduysa ve eskisine göre daha yavaş çalıştığını düşünüyorsanız, telefonunuzda detaylı bir temizlik yapmanın vakti gelmiş demektir. Uygulama artıkları, önbellek dosyaları, reklam dosyaları vb. dosyaların zaman içinde birikmesiyle dolan depolama alanı, aynı zamanda performansın düşmesinde de rol oynuyor. FreeJunk uygulaması da sizi bu dertten kurtararak, tek dokunuşla telefonunuzu temizlemenizde kolaylık sağlıyor.
Telefonunuzda yüklü uygulama sayısını ve boş hafızayı gösteren FreeJunk uygulamasında kullanıcı uygulamaları ve sistem uygulamaları bölümlerini dilediğiniz gibi etkin hale getirerek temizlik işlemini başlatabiliyorsunuz. Telefonunuzun yavaşlamasına neden olan her şeyi temizleyerek performans artışı sağlayan FreeJunk uygulamasını, basit ve hafif bir önbellek temizleme uygulaması arayan kullanıcıların mutlaka denemesini tavsiye ediyorum.
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