FreeJunk uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızın depolama alanını dolduran gereksiz dosyaları temizleyebilirsiniz.

Telefonunuzda depolama alanınız dolduysa ve eskisine göre daha yavaş çalıştığını düşünüyorsanız, telefonunuzda detaylı bir temizlik yapmanın vakti gelmiş demektir. Uygulama artıkları, önbellek dosyaları, reklam dosyaları vb. dosyaların zaman içinde birikmesiyle dolan depolama alanı, aynı zamanda performansın düşmesinde de rol oynuyor. FreeJunk uygulaması da sizi bu dertten kurtararak, tek dokunuşla telefonunuzu temizlemenizde kolaylık sağlıyor.