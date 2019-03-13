Frozen Flowers'da neredeyse çöküş yaşayan bir imparatorluğu tekrar şahlandıracaksınız. Ancak bunu yapabilmek için bulmacanın kilidini çözmeli ve doğru eşleştirmeleri yapmalısınız.

Flower Krallığına davetin var. İlk adımdan itibaren, sihir, politika ve entrikaların çılgın aşk meseleleri, ihanet ve aile sırlarıyla iç içe geçtiği bir ortaçağ macerasına dalmış olacaksınız. Güçlü bir büyücünün gazabından muzdarip olan krallığı yeniden inşa etmek, geçmişin karanlık gizemlerini açığa çıkarmak ve sevgi dolu kalpleri birbirine bağlamakla karşı karşıya kalacaksınız.

Danışmanınız ve arkadaşınız olarak bir ejderha ile büyüleyici bir maceraya çıkın ve nefes kesici hikayeyi takip edin. Bulmaca oyunlarını tamamen yeni bir seviyeye taşıyan benzersiz bir oyun deneyimi yaşayın.