Fundamentals Biyoloji uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden TYT ve AYT sınavlarındaki Biyoloji bölümüne hazırlanabilirsiniz.

Üniversiteye giriş sınavları olan AYT ve TYT sınavlarında Biyoloji bölümünden soru kaçırmak istemiyor ve tüm konulara hakim olmak istiyorsanız, Fundamentals Biyoloji uygulamasını deneyebilirsiniz. 9, 10, 11 ve 12. Sınıf Biyoloji konuları nı içeren Fundamentals Biyoloji uygulamasında her ünite için hazırlanan başlıklara tıklayarak doğru-yanlış sorularına ve boşluk doldurma sorularına ulaşabilirsiniz. Ders çalışmayı eğlenceli hale getiren ve sıkılmadan çalışabilmenizi sağlayan Fundamentals Biyoloji uygulamasında cevabınızı yazdıktan sonra Eminim butonuna tıklayabilir ya da ipucu almak için Harf Aç seçeneğini kullanabilirsiniz.

Seçtiğiniz konudaki soruları cevapladıktan sonra size toplam doğru ve yanlış sayınızı gösteren uygulamada, yanlışlarını gör butonuyla hangi sorularda hata yaptığınızı inceleyebilirsiniz. Sınav konularının tamamını içeren ve keyifli bir şekilde ders çalışmanızı mümkün kılan Fundamentals Biyoloji uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.