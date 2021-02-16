Fury of Dracula: Digital Edition Android Google Play'de! Dracula olun veya Dracula'nın kanlı planlarını suya düşürün.
Fury of Dracula: Digital Edition, ilk 1987’de Games Workshop tarafından yayınlanan çok sevilen masa oyununun dijital uyarlaması. Oyunun 4. sürümüne dayanan bu bağlı yapım, ironik gotik korku oyununu yepyeni bir şekilde yeniden deneyimlemenizi sağlar. Orijinal masa oyununu hiç oynamadıysanız, Fury of Dracula’nın neden masa oyunları topluluğu arasında bir klasik olarak kabul edildiğini tam olarak anlayabilirsiniz!
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Avrupa üzerindeki etkisini artıran Drakulanın yerine geçmeye hazır mısınız? Yoksa siz ve üç arkadaşınız, kanlı planları meyve vermeden onu durdurmaya çalışan Dr. Abraham Van Helsing, Dr. John Seward, Lord Arthur Godaming ve Mina Harker’ın yerine mi geçeceksiniz?
- Özenle tasarlanmış, kapsamlı öğreticiler avlanmaya başlamak için bilmeniz gereken her şeyde size yol gösterecek.
- Fiziksel oyunun 4. sürümüne dayanan Fury of Dracula: Digital Edition, ikonik masa oyununu bütünüyle yeniden yaratıyor.
- Yapay zekaya karşı savaşmak yerel olarak arkadaşlarınızla takım oluşturmak veya online savaşlarla global ava çıkmak arasından seçim yapın.
- Kendinizi hazırlamanız için karakter, savaş ve etkinlik kartları dahil, Fury of Dracula’nın ayrıntılı kütüphanesinde sunduğu her şeye göz atın.
- Orijinal tahta oyununun çizimleri her bir parça için güzel ve kanlı animasyonlarla canlanıyor.
- Fury of Dracula: Digital Edition için sıfırdan bestelenip yaratılan tüyler ürpertici oyun müziği kesinlikle tüylerinizi diken diken edecek.
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