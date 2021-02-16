Fury of Dracula: Digital Edition, ilk 1987’de Games Workshop tarafından yayınlanan çok sevilen masa oyununun dijital uyarlaması. Oyunun 4. sürümüne dayanan bu bağlı yapım, ironik gotik korku oyununu yepyeni bir şekilde yeniden deneyimlemenizi sağlar. Orijinal masa oyununu hiç oynamadıysanız, Fury of Dracula’nın neden masa oyunları topluluğu arasında bir klasik olarak kabul edildiğini tam olarak anlayabilirsiniz!

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Avrupa üzerindeki etkisini artıran Drakulanın yerine geçmeye hazır mısınız? Yoksa siz ve üç arkadaşınız, kanlı planları meyve vermeden onu durdurmaya çalışan Dr. Abraham Van Helsing, Dr. John Seward, Lord Arthur Godaming ve Mina Harker’ın yerine mi geçeceksiniz?