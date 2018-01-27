Game Lock uygulaması, Android cihazlarınızın kilit ekranını birbirinden çekici yollarla açmanızı sağlıyor.

Kilit ekranı uygulaması olan Game Lock, ekran kilidini klasik yöntemlerin dışında daha havalı yollarla açmanız için alternatifler sunuyor. Telefonunuzun güvenliğini sağlamakla birlikte, kişiselleştirme konusunda da seçenekler sunan uygulamada HD kalitedeki duvar kağıtlarını kullanabilirsiniz. Onlarca farklı tema seçeneği de bulunan Game Lock uygulamasında, ekran kilidini bir pandaya bambu yedirerek, bir çocuğun bir kıza çiçek vermesini sağlayarak ya da daha hoş yöntemlerle açabiliyorsunuz.

Kilit ekranındaki klasik saatten sıkılanlar için oldukça güzel ve zarif saat seçeneklerine de ulaşabileceğiniz uygulama, kişiselleştirme konusunda çok memnun kalacağınız bir koleksiyona sahip diyebilirim. Hafızada az yer kaplaması, düşük RAM kullanımı ve sade tasarımıyla öne çıkan Game Lock uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri