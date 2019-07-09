Game of Thrones Beyond the Wall

Orijinal Game of Thrones hikayesindeki karakterlere hükmet. Jon Snow, Melisandre ve Daenerys Targaryen gibi karakterleri oynamak için Weirwood gücünü kullanın.

Daha önceden “Bloodraven” olarak bilinen, Lord Komutanı Brynden Rivers, duvarın ötesine geçerken kayboldu. Şimdi Night's Watch emrini alma sırası sizde. Game of Thrones'un popüler karakterlerini kullanarak görevi yerine getirin ve eski bilgi arayışı içinde Weirwood Forays'deki Perili Ormanı keşfedin.

Nadir kaynakları bulmak için seferlerinizde özel becerilere sahip askerler göndererek Night's Watch'u güçlendirin. Tanıdık yüzleri toplamak ve kodeksinizi güçle doldurmak için özel etkinliklere katılın. Bölgeni düzenli Wildling saldırılarına karşı korumayı başarabilecek misin?

