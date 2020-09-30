GFX Tool, Android telefon kullanıcılarına özel oyun başlatıcısı ve oyun optimizasyon programı. PUBG gibi yüksek kalitede grafiklere sahip mobil oyunlarda Android telefonunuz zorlanıyorsa, grafik ayarlarını yaparak donma, kasma sorununu çözebilirsiniz.

GFX Tool for PUBG İndir Android

Android telefonunuz güçlü ancak oyunlarda özellikle de yüksek grafikli oyunlarda yavaşlamalar, donmalar, fps düşüşleri gibi oyun zevkini bozan sorunlar yaşıyorsanız GFX Tool’u tavsiye ederim. GFX Tool, güzel görseller ve akıcı oynanış yakalamak için oyunun grafiklerini (PUBG gibi belli oyunlar) tamamıyla özelleştirmenize izin veren ücretsiz bir uygulama.

GFX Tool ile çözünürlüğü değiştirme, HDR grafikleri ve FPS kilidini açma, kenar yumuşatma (anti-aliasing) ve gölgeler üzerinde tam kontrol ve daha birçok kullanışlı özellik sunuyor. Kullanımı da oldukça basit; GFX Tool’u başlatmadan önce oyunu kapatın. Oyununuzun sürümünü seçin. Grafikleri isteğinize ve cihaz donanımına göre özelleştirin. Tüm ayarlamaları yaptıktan sonra Accept and Run Game’e dokunun.