Gizmo - Profilime Kimler Baktı, Instagram takipçi analizi uygulaması. Instagram profilime kim baktı? Instagram’da kim engelledi? Instagram’da kimler takibi bıraktı? Instagram’da takipçi sayısı ve beğeni arttırma nasıl yapılır? Instagram fotoğraf indirme nasıl yapılır? Instagram video indirme nasıl oluyor? Instagram hikayeleri nasıl indirilir? ve daha birçok sorunun yanıtını veren bir Android uygulamadan bahsediyorum.

Gizmo, profilinize kimler bakıyor, sizi kimler takip etmiyor (toplu takipten çıkma da var), sizi kimler engelledi, kimler takip etmeyi bıraktı, en çok beğeni alan ve yorum yapılan fotoğraflarınız hangileri gibi Instagram hesabınız hakkında merak ettiğiniz her şeye ulaşmanızı sağlayan harika bir Instagram takipçi analizi uygulaması.

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