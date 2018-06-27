Mobil strateji oyunları arasında yer alan Global War, ücretsiz strateji oyunları arasında yer almaktadır.

Icebear Studio tarafından geliştirilen ve MMO oyunları arasında oldukça popüler olan Global War, 100 binden fazla oyuncu tarafından keyifle oynanmaya devam ediyor. Oyun içeriside kendi şehirimi kuracak ve onu korumaya çalışacağız. Tabii diğer bir yandan da çevremizde bulunan şehirlere saldırarak onu kısa süreliğine etkisiz hale getirmeye çalışacağız.

Oyun içerisinde hava ve kara saldırıları yapabilece ve düşman üssünü yok edebileceğiz. Seviye sisteminin yer aldığı oyunda, binalarımızın seviyesini artırarak daha etkili ve daha dayanıklı bir hale gelmesini sağlayabiliriz. Gerçek dünya haritasının yer aldığı yapımda, sürükleyici bir MMO yapısı karşımıza çıkıyor.

Sadece Android platformu oyuncularına sunulan mobil strateji oyunu, renkli atmosferi ile de oldukça başarılı görünüyor. Oyuncular kaliteli görseller eşliğinde alışılmışın dışında bir strateji dünyasına giriş yapacak ve savaşacaklar. Yepyeni bir MMO oyunu oynamak isterseniz Global War tam da aradığınız oyun demektir. Hem ücretsiz hem de sürükleyici bir yapıya sahiptir.