GM Music (GM Müzik), General Mobile’ın Android telefon kullanıcıları için ücretsiz indirmeye açtığı müzik çalar uygulaması. Müzik dinlemek için online müzik servislerini kullanmak yerine mp3, flac ve diğer ses dosyalarını telefonunuza aktararak müzik çalar üzerinden dinlemeyi tercih ediyorsanız tercih edebilirsiniz. Tamamen ücretsiz, reklamsız kullanım sunuyor.

Android telefonunuzun varsayılan müzik çalar uygulamasından memnun değilseniz GM Müzik’i tavsiye ederim. Tüm ses dosyalarını sorunsuzca açabilen müzik uygulaması, telefonunuzdaki müzik dosyalarına tek bir yerden ulaşmanızı sağlayan basitleştirilmiş, modern bir arayüz sunuyor. Tek dokunuşla cihazınızdaki tüm şarkılara, albümlere ulaşabiliyor, hızlıca çalma listeleri oluşturabiliyorsunuz.

Şarkıları otomatik olarak kategorilere ayırarak o anki ruh halinize uygun parçalara kolayca ulaşmanızı sağlayan GM Müzik uygulaması ile zil sesi oluşturma şansına da sahipsiniz. Şarkı düzenleyici özelliği ile şarkılarınızı dilediğiniz aralıkta düzenleyip sonrasında ister zil sesi, ister alarm sesi isterseniz de bildirim sesi olarak kullanabilirsiniz.

7 farklı tema (karanlık tema dahil) sunan müzik çaların normal, klasik, dans, heavy metal, hip hop, jazz, pop, rock ve General Mobile’a özel GM Booster ekolayzer modları sunduğunu da belirtmek gerek.