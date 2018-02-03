GO Battery Pro uygulaması Android cihazlarınızın pil kullanımını optimize ederek pil tasarrufu yapmanızı sağlıyor.

Akıllı telefonlarda arka plan işlemlerinin yanında Wi-Fi, hücresel veri, GPS, Bluetooth ve benzer donanımların da etkin olması, pil ömrünü olumsuz bir şekilde etkiliyor. Kullanım alışkanlıklarınıza göre de değişen pil kullanım süresini uzatmak için, biraz önce bahsettiğimiz detaylara dikkat etmeniz gerekiyor. GO Battery Pro uygulaması da akıllı telefonlarınızın pil ömrünü uzatmak için etkili çözümleri sizlere sunuyor. Arka plan işlemlerini durdurma, kullanılmayan özellikleri devre dışı bırakma gibi işlemleri tek dokunuşla halleden uygulamada güç tasarrufu modlarını da kullanabiliyorsunuz.

Şarjınızın ne kadar süre yeteceğini ve tam şarja ne kadar süre kaldığını da sizlere bildiren GO Battery Pro uygulamasında kullanmak istediğiniz özelliklere uygun güç tasarrufu modlarını kullanabiliyor ya da kendi güç planınızı oluşturabiliyorsunuz. Gün içinde şarjınızın bitme korkusundan kurtaracağını düşündüğüm GO Battery Pro uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.