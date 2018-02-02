GO Speed ile Android cihazlarınızdaki gereksiz dosyaları temizleyerek depolama alanından tasarruf edebilirsiniz.

Özellikle düşük hafızalı akıllı telefonlarda rastlanan depolama alanı yetersizliği, gereksiz dosyaların birikmesiyle meydana geliyor. Uygulamalar, dosya artıkları, sistem günlükler, reklam dosyaları ve daha birçok etken bir araya geldiğinde depolama alanının dolması kaçınılmaz oluyor. Bu gibi durumlarda düzenli aralıklarla telefonunuzu temizlemenizde fayda var. GO Speed uygulaması da sizlere bu iş için gerekli olan tüm materyalleri sunarak işinizi kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Gereksiz dosyaları saniyeler içerisinde tespit ederek temizleyen GO Speed uygulamasında arka planda çalışan uygulamaları da durdurabilmeniz mümkün. Telefonunuzun depolama alanını boşaltmasının yanında performansı da artırmayı hedefleyen GO uygulama, telefonunuzu yüzde 60’a kadar hızlandıracağını iddia ediyor.

Uygulama özellikleri