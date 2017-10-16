GoalAlert, Android platformunda en hızlı futbol uygulaması olarak öne çıkıyor. Süper Lig, La Liga, Avrupa Ligleri, Bundesliga ve diğer heyecan verici ligleri dilediğiniz yerde takip etmenizi sağlıyor. Canlı maç sonuçları, canlı skorlar, puan tablosu, fikstür, maçın golleri ve daha fazlası tek bir uygulamada. Hem indirmesi ücretsiz ve Türkçe dil desteğiyle geliyor.

Maçı canlı olarak izlemenin keyfi elbette başka ancak bazen canlı izleme şans bulamıyoruz. PC veya televizyon başında olamadığımız vakit o anda telefondan da izleme imkanımız yoksa GoalAlert gibi o gün oynanan maçları canlı takip edebileceğimiz, canlı maç sonucunu görebileceğimiz, futbol uygulamaların büyük yararı oluyor. Maç kaç kaç bitti? Golleri kim attı? Puan durumu ne oldu? Hepsini alabiliyorsunuz.

Diğer futbol uygulamalarından farklı olarak gereksiz bilgi ve istatistiklerle boğmayan GoalAlert, diğer canlı skor ve haber uygulamaları arasında en hızlısı.