Gojimo uygulaması, Android cihazlarınızda çeşitli konu ve içeriklere uygun sorular üreterek soru çözmenizi sağlıyor.

Birçok derste çeşitli seviyelerde sunulan 40 binden fazla soru arşivi bulunan Gojimo uygulaması, hem öğrenciler hem de öğretmenler için faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Farklı konularda soru çözmek isteyen öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak olan Gojimo, sınav veya quiz yapmak isteyen öğretmenlerin de işine yarıyor. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanabileceğiniz ve tamamen ücretsiz olan Gojimo uygulamasında rastgele testler de açabilirsiniz.

Çözdüğünüz sorular için ayrıntılı açıklamalar sunan ve hatalarınızı gösteren uygulamada, ilerlemenizi takip edebilmeniz de mümkün. Sürekli yenilenen içeriklerle birlikte siz de ders çalışmak ve soru üretmek istiyorsanız, Gojimo uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.