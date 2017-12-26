Gold Drum Kit uygulamasıyla Android cihazlarınızdan gerçekçi davul seslerine sahip bir perküsyon setine sahip olabilirsiniz.

Davul ve perküsyon aletlerini çalmayı sevenlere yönelik hazırlanan Gold Drum Kit uygulaması, iyi bir baterist olma yolunda size kolaylık sağlıyor. Bulunduğunuz her yerden kendi müziğinizi yapabilme imkanı sunan uygulamada gerçekçi davul sesleriyle müzik zevkinizi katlayabilmeniz mümkün hale geliyor. Yüksek kaliteli bass sesleri ve başarılı ritimlerle bir baterist gibi müzik yapabileceğiniz Gold Drum Kit uygulamasını mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz.

Davulu oluşturan raw, cow, cramp ve splash gibi parçaların isimlerini de görerek enstrümanı çalabilmenize olanak sağlayan Gold Drum Kit uygulamasını ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.

Uygulama özellikleri