Google Japonca Giriş Yöntemi uygulaması Android cihazlarınızın klavyesine Japonca giriş özelliği ekliyor.

Android cihazların klavyeleri, çeşitli diller indirilerek özelleştirilebiliyor. Latince harfler yerine farklı özel şekiller içeren klavyelerde ise bazı ek özelleştirmelere de ihtiyaç duyulabiliyor. Google Japonca Giriş Yöntemi uygulaması da Japonca için hazırlanan oldukça zengin bir sözlük sunuyor. Japonca’da çeşitli amaçlar için kullanılan kelimeleri doğru bir şekilde mobile aktaran uygulamada yerler, ünlüler ve yabancı kelimeler de yer alıyor.

Günün tarihini ve geçerli saati almak için ek butonlar da sunan uygulamada emoji setlerini de mesajlarınızda kullanabiliyorsunuz. Android 4.2 ve üzeri sürümlerde desteklenen Google Japonca Giriş Yöntemi, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan kullanılabiliyor.