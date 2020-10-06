Google Play Hizmetleri İndir APK

Google Play Services APK, Android telefonlarda Google uygulamaları ve Google Play’den indirilen uygulamaları güncellemek için kullanılır. Google Play Hizmetleri APK indirerek Android telefonunuzda Google Play servislerine ilişkin yaşadığınız sorunları, hataları çözebilirsiniz.

Google Play Hizmetleri Nedir?

Google Play Hizmetleri, uygulamalarınızı, Google hizmetlerini ve Android’i birbirine bağlayan bir yazılım katmanıdır. Android telefonunuzun arka planında sürekli çalışır ve bildirim geldiğinde, bir uygulama konumunuzu istediğinde veya bunun gibi başka günlük işlemleri yönetir. Google Mobil Servisleri veya GMS’nin bir parçasıdır.

Google Play Servisleri, ayrıca uygulamalardaki hassas bilgileri gizler ve temelde pil verimliliği açısından diğer tüm arka plan görevlerini yönetir. Temel olarak Google Play Store’daki uygulamaların Google API’lerine bağlanmasına izin verir ve çok sayıda arka plan işi yapmanıza yardımcı olur. Bu önemli çünkü Android cihazınızda Google Play Store olması yetmez, yönetmek için Google Play Hizmetlerine de ihtiyacınız vardır. Bu nedenle Google Play Hizmetleri’nin yüklü olması kadar güncel olması da önemlidir.

Google Play Hizmetleri Nasıl Güncellenir?

Google Play hizmetleri, çoğu durumda arka planda kendi kendine güncellenir. Google Play Store’da yer alan bir uygulamadır. Play Store telefonunuzda yüklü uygulamaları her güncellediğinde Google Play servisleri de güncellenmelidir. Google Play hizmetlerini güncellemenin hızlı yolu; Telefonunuzda Play Store’u açın ve Google Play Hizmetleri sayfasında Güncelle butonuna tıklayın. Yalnız bu yöntem her akıllı telefonda çalışmıyor. Google Play hizmetlerini güncellemenin bir başka yolu; Telefonunuzun Ayarlar menüsüne gidin ve Uygulamalar ve Bildirimler ayarına dokunun. Bazı cihazlarda yalnızca Uygulamalar oluyor. Aşağı kaydırın ve Google Play Hizmetleri’ne ardından Uygulama Ayrıntıları’na dokunun. Güncelle butonuna dokunduğunuzda Google Play servislerinin güncellenmesi gerekir. Bu da tüm cihazlarda çalışmayabiliyor. Uygulamanın güncellenmesi gerektiği ancak bazı nedenlerden dolayı Play Store’da görünmediği durumlar da vardır. Bu durumda Google’ın önerisi önbelleği ve verileri temizlemek.

Google Play hizmetlerini güncellemenin diğer bir yolu da Google Play Hizmetleri APK indirmedir. Google Play Hizmetleri APK son sürüm Tamindir üzerinden indirebilirsiniz.

Google Play Hizmetleri Hatası - Sorunu Çözüm Yolları

Google Play Hizmetleri, güncellenmesi gerektiğinde veya yazılım güncellemesi sonrasında birçok soruna neden olabilir. Neyse ki çözümü için denenebilecek yollar basit. Google Play hizmetlerini güncelleme sırasında veya sonrasında Android telefonunuzda bazı sorunlar oluştuysa aşağıdakileri deneyin: