Göztepe Mobil uygulaması ile Android cihazlarınızdan takımınıza dair tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

Göztepe Spor Kulübünün resmi mobil uygulaması olan Göztepe Mobil, taraftarların merak ettiği her detaya anında ulaşabilmelerini kolaylaştırıyor. Takıma dair son gelişmeleri takip edebileceğiniz Göztepe Mobil uygulamasında, puan durumunu da inceleyebilirsiniz. Maç fikstürünü de sizler için sunan Göztepe Mobil uygulamasında, takımınızın hangi tarihte kimlerle oynayacağını da anında öğrenebilirsiniz.