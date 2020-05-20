Guitar - real games &lessons oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzik uygulamasıdır.

Müzik ruhun gıdasıdır. Müziğin ve ritmin olmadığı yerde sanattan ve estetikten bahsedilemez. Hatta kimileri için müzik hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Mükemmel titreşimleri seslere oradan da nota ve şarkılara dönüştüren müzik aletleri hayatı güzelleştiriyor. Onları çalmayı başarabilen insanlarda ise iyi bir müzik kulağı olduğuna inanıyorlar. Çünkü bu gerçekten de yetenek gerektirecek bir iş.

İşte bu yeteneğiniz dijitale taşıyararak seçeneklerinizi artırabilir ve dilediğiniz zaman kullanabileceğiniz gitarlarla süsleyebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde gerçeğinden farksız şekilde gitar çalabilirsiniz. Bütün bu gitar çeşitlerine gerçek hayatta sahip olamazsınız fakat bu uygulama sayesinde ayağınıza gelebilir. Kendi müziğiniz oluşturabilir notalarla harikalar yaratabilirsiniz. Ayrıca binlerce şakı dersi sayesinde her türden şarkıyı öğrenerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Dersler kolaydan zora şeklinde sıralandığı için öğrenirken eminim ki hiç zorlanmayacaksın.

Bu uygulama sayesinde yanında sürekli müzik aleti taşımana da gerek yok. Hem hafif hem de küçük. Sen de sanal gitar çalarak eğlenmek istiyorsan uygulamayı hemen indirebilirsin.

Uygulamayı Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.