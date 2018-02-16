Guns of Glory, MMO, gerçek zamanlı strateji ve rol yapma türünü harmanlayan strateji odaklı bir mobil oyun olarak karşımıza çıkıyor.

Android telefonunuzda çok oyunculu strateji oyunlarına yer veriyorsanız, Krallık için savaşmanızı isteyen bu eşsiz yapımı kesinlikle oynamalısınız. Ordu kurma, kaynak yönetimi, düşmanlara baskın düzenleme, klan kurarak savaşma dahil birçok aksiyona giriyorsunuz.

Savaş oyunlarıyla MMO oyunları birleştiren ücretsiz strateji oyunu Guns of Glory’de krallığı içine düştüğü durumdan kurtarmak için mücadele ediyorsunuz. Kaleyi yıkma planları yapan Şeytani Kardinal ile olan mücadelenizde efsanevi üç silahşörlerle birlik olup yaratıkları da içine alan düşmanlarla savaşıyorsunuz. Havadan zeplininizle karadan da askerlerinizin yanı sıra topçu silahınızla saldırıyorsunuz. Birlikleri, binaları, ekipmanları kişiselleştirme şansına sahipsiniz. Oyunun güzel bir yanı da; sohbet çeviri özelliği. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla gücünüzü birleştirip düşmanın işini daha hızlı bitirebilirsiniz.

Guns of Glory Özellikleri: