Dünya'nın derlinlerindeki yolunuzu kazanarak hazineleri, mücevherleri ve sırları bulun. Ödüller için hazine koleksiyonlarını tamamlayın ve yeni harika araçların ve kazıların kilidini açın.

Kazı araçlarınızı daha güçlü ve daha sert bir taş yoluyla benim yapmalarını sağlamak için araçları yükseltin ve güçlendirin. Arcade tarzı grafikler ve sesler ile eğlenceli basit oyunun keyfini çıkarın. Ne kadar derine gidebilirsin? Tüm altınları, pırlantaları ve nadir eşyaları bulabilir misin?

Hammer Jump'te ayrıca kazma ve dönen silindir gibi farklı kazma eşyalarını kullanabilirsiniz. Bugün sondaj ve madenciliğe başla!