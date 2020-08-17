Hammer Master 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunudur.

Senin görevin metallere şekil vermek. Elindeki çekiç sayesinde o kocaman metal parçalarına şekil verebiliyorsun. Tabi biraz da o metalin ateşin üzerinde kalarak erimesi gerekiyor. Tam o kıvamda olduğunda istediğin gibi değiştirebiliyorsun.

Daha sonrasında atölyede bulunan diğer aletleri de kullanarak cila ve boya işlemlerini gerçekleştirebilirsin. Herkesten daha iyi şekiller ortaya koymak için elinden geleni yap ve farklı boyalar kullan. Bu şekilde seviyeleri tamamla ve sondaki sürpriz kutuya ulaş.

Altınların çoğaldıkça farklı renklerin ve aletlerin kilidini de açabilirsin. Bu sayede daha çok beğenilecek eşyalar ortaya çıkarabilirsin. Oyunu oynamanın verdiği keyif sizi rahatlatacak ve elinizden bırakmak istemeyeceksiniz.

Üstelik Hammer Master ASMR seslerinin de bir simülasyonudur. Aletlerin seslerini dinlemek sizlere keyif verecektir.

Sizler de birer demir ustası olabilirsiniz. Bunun için önce çıraklık dönemini başarıyla geçmeniz gerekiyor. Tıpkı geçmişte demir dövme ustalarının yaptığı gibi. Bu maceranın üstesinden geleceğinize inanıyorsanız oyunu ücretsiz olarak indirip oynamaya başlayabilirsiniz.