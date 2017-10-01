Handy List uygulaması sayesinde yapılacaklar listenizi Android cihazlarınıza kolayca not edebilirsiniz.

Gün içerisinde yapmamız gereken birçok şey, günlük hayatın koşuşturmacasından dolayı unutulabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için notlar almak gayet mantıklı bir davranış. Handy List uygulaması da bu ihtiyaca yönelik geliştirilen bir yapılacaklar listesi hazırlama uygulaması. Yapmanız veya almanız gereken şeyleri maddeler halinde sıralayan ve bu sayede unutmanızı engelleyen uygulamada, her madde için farklı bir renk de ayarlayabiliyorsunuz. Yapılacaklar listenizi önem sırasına göre sıralayabileceğiniz gibi çeşitli renklerle de öne çıkarabilmeniz mümkün.

Akıllı saatlerle de uyumlu olarak çalışan Handy List uygulamasında listenize yeni bir şey eklemek için Add Item butonuna tıklamanız yeterli oluyor. Listeden çıkarmak istediklerinizi ise işaretledikten sonra çöp kutusu simgesine tıklayarak temizleyebiliyorsunuz. Tamamıyla sade bir şekilde tasarlanan Handy List uygulamasını mutlaka denemelisiniz.