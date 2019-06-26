Havaist uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan İstanbul Havalimanına ulaşım bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Dünyanın en büyük havalimanı olma niteliği taşıyan İstanbul Havalimanına çeşitli noktalardan ulaşım sağlamak istiyorsanız, toplu ulaşımın yanında havalimanı servislerinden de faydalanabilirsiniz. Havaist uygulaması da seçeceğiniz noktalardan havalimanına ulaşım için durak bilgilerini ve sefer saatlerini sizlere sunuyor. Size en yakın durağı seçtikten sonra t oplam ulaşım süresi, sefer saatleri, konum bilgisi ve ücret gibi bilgileri inceleyebileceğiniz uygulamada, bilet satın alımı da yapabilirsiniz.

Seyahatiniz sırasında koltuk arkası ekranlar, şarj imkanları ve Wi-Fi gibi imkanlar da sunan teknolojik otobüslerle konforlu bir seyahat gerçekleştirebileceğiniz Havaist uygulamasında, üyelik oluşturduktan sonra kredi yüklemesi yaparak çok rahat bir şekilde seyahatinizi planlayabilirsiniz.