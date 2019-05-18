Kendi ordunuzu kurarak güçlü ülkelere karşı strateji savaşları yapabileceğiniz ve tüm dünyaya hükmedebileceğiniz Haze of War, binlerce oyun severin keyifle oynadığı kaliteli bir oyundur.

Etkileyici savaş sahneleri ve eşsiz karakterleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, farklı silahlara ve özelliklere sahip savaşçılardan oluşan güçlü bir ordu kurmak ve düşmanlarınıza ölüm saçmaktır. İstediğiniz bir ülkeyi seçerek kendi savaş üslerinizi kurabilir ve farklı ülkelerle savaşarak yeni bölgeler fethedebilirsiniz. Oyunu online olarak oynayabilir ve dünyanın dört bir yanındaki güçlü rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz. Savaşlardan galip gelerek ganimet toplayabilir ve yeni savaş aletlerinin kilidini açabilirsiniz.

Oyunda onlarca farkı savaş kahramanı ve birbirinden etkili birçok silah yer almaktadır. Her karakterin farklı özellikleri bulunmaktadır. Çevrimiçi oynayarak zorlu rakiplerle savaşmalı ve tüm bölgeleri fethederek dünyaya hükmetmelisiniz.

Mobil platformda strateji oyunları arasında yer alan ve Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Haze of War, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.