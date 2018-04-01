HEED, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir maç takip uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Önemli spor haberlerini ve Euroleague maçlarına ait özel videoları takip edebileceğiniz uygulama ile spora dair pek çok bilgiye sahip olabiliyorsunuz.

Sporla yakından ilgilenenlerin mutlaka denemesi gereken bir uygulama olan HEED, maç heyecanını iliklerinize kadar hissetmenizi sağlıyor. Kolay kullanımı ve sunduğu benzersiz deneyim ile maçlara dair tüm istatistiksel verilere anında erişebiliyorsunuz. Gerçek zamanlı maç takibi yapabileceğiniz uygulama ile Euroleague maçlarına ait özel anların videolarını da izleyebiliyorsunuz. Özellikle basketbol alanındaki haberleri de takip edebileceğiniz uygulamada diğer kullanıcılarla da iletişim kurabiliyorsunuz. Bu nedenle sosyal yönü bulunan bir spor uygulaması olarak da nitelendirebilirim. Sezgisel arayüze sahip olan uygulama aynı zamanda sizin kişisel kullanımınıza göre özelleşebiliyor. Böylece daha kısa sürede işlerinizi halledebiliyorsunuz. Canlı spor keyfi yaşamak istiyorsanız HEED sizleri bekliyor.

Kolay kullanımıyla dikkat çeken HEED uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.