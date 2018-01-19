Hi Music uygulamasıyla Android cihazlarda yerel ve çevrimiçi müzik dinleme keyfini bir arada yaşayabilirsiniz.

Müzik dinleme deneyiminizi zenginleştirecek bir müzik çalar uygulaması olan Hi Music, hem telefonunuzdaki müzikleri hem de çevrimiçi müzikleri tek bir uygulama üzerinden dinleme imkanı sunuyor. Dahili depolama ve SD kart desteğiyle tüm müziklerinizi kolayca ekleyebileceğiniz uygulamada, YouTube’da yer alan müzikleri çalma listeleriyle birlikte özelleştirerek dinleyebiliyorsunuz. Müzik türleri, sanatçı ve diğer filtreleme seçenekleriyle en sevdiğiniz şarkıları dinleyebileceğiniz uygulamanın tasarımı da göze çarpıyor.

Bildirim çubuğunda temel oynatma seçeneklerini sunan Hi Music uygulaması AAC, FLAC, MP3, MIDI ve diğer tüm müzik formatlarını da destekliyor. Kendi çalma listelerinizi oluşturarak keyifli bir şekilde müzik dinleyebileceğiniz Hi Music uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.