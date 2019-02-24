HiEdu Chemistry uygulaması ile Android cihazlarınız üzerinden Kimya dersindeki birçok içeriğe ulaşabilirsiniz.

Kimya derslerinde sıklıkla karşımıza çıkan periyodik tablo, kimyasal reaksiyonlar ve çözünürlük gibi konular, sorularda da öğrencilerin en çok karşılaştığı konular olarak biliniyor. Kimya dersini anlamak için bilinmesi gereken bazı konuları daha iyi anlayabilmenizi sağlayacağını düşündüğüm HiEdu Chemistry uygulamasında, periyodik tabloyu ve kimyasal reaksiyonları detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz.

Anyon ve Katyonların çözünürlüklerini de sizlere sunan HiEdu Chemistry uygulamasında, elementlerin elektron ilgisini ve elektronegatiflik değerlerini de tablo üzerinde inceleyebilirsiniz. Organik ve inorganik kimya konularına da değinen HiEdu Chemistry uygulamasını inceleyerek Kimya derslerinde başarılı olmak istiyorsanız, ücretsiz olarak indirebilir ve çalışmaya koyulabilirsiniz.