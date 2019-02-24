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HiEdu Math Formulas 1.0.2 (Android)
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  4. HiEdu Math Formulas - Android için Matematik Formülleri Uygulaması

HiEdu Math Formulas

1.0.2
Android
HiEdu Math Formulas
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

HiEdu Math Formulas uygulamasında ihtiyaç duyabileceğiniz yüzlerce Matematik formülü sunuluyor.

HiEdu Math Formulas uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan yüzlerce Matematik formülüne kolayca ulaşabilirsiniz.

Matematik sorularında kullanacağınız formülleri ezberlerken etrafı not kağıtlarıyla dolduruyorsanız ve kafanız iyice karışıyorsa, size daha iyi bir önerimiz var. HiEdu Math Formulas uygulaması, ihtiyaç duyabileceğiniz tüm Matematik formüllerini düzenli ve sıralı bir şekilde sizlere sunuyor. Oldukça basit bir şekilde açıklanan formüller bulunan HiEdu Math Formulas uygulamasında kısa açıklamalar ile formülleri daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum.

Geometri, Analitik Geometri, cebir, trigonometri, türev, integral, matris, olasılık, istatistik, denklemler ve birim dönüştürme gibi bölümler bulunan HiEdu Math Formulas uygulamasında, Matematik ipuçlarına da ulaşabilirsiniz. İnternet bağlantısı olmadan da formüllere ulaşabilmeniz için tüm formülleri indirme seçeneği sunan HiEdu Math Formulas uygulamasını tamamen ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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