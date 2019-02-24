HiEdu Math Formulas uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan yüzlerce Matematik formülüne kolayca ulaşabilirsiniz.

Matematik sorularında kullanacağınız formülleri ezberlerken etrafı not kağıtlarıyla dolduruyorsanız ve kafanız iyice karışıyorsa, size daha iyi bir önerimiz var. HiEdu Math Formulas uygulaması, ihtiyaç duyabileceğiniz tüm Matematik formüllerini düzenli ve sıralı bir şekilde sizlere sunuyor. Oldukça basit bir şekilde açıklanan formüller bulunan HiEdu Math Formulas uygulamasında kısa açıklamalar ile formülleri daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum.