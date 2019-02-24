HiEdu Physical Formula uygulamasıyla yüzlerce Fizik formülünü yanınıza taşıyabilirsiniz.
HiEdu Physical Formula uygulamasında Android cihazlarınız üzerinden Fizik formüllerini inceleyebiliyorsunuz.
Fizik dersinde kullanılan formülleri düzenli bir şekilde sıralanmış olarak incelemek ve kullanmak isteyenlerin faydalanabileceği HiEdu Physical Formula uygulamasında, ezberlemeniz gereken formülleri çok rahat bir şekilde hafızanıza kazıyabilirsiniz. Tüm sorularda karşınıza çıkabilecek formülleri basit bir şekilde açıklayan ve sıralayan uygulama sayesinde artık Fizik sorularını daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz.
Mekanik, elektrik, termal fizik, periyodik hareket, optik, atom fiziği ve sabitler gibi başlıklar altında yüzlerce formül sunan HiEdu Physical Formula uygulamasında, formüllere internet bağlantısı olmadan da ulaşabilmeniz için çevrimdışı indirme seçeneği sunuluyor. Eğer siz de not kağıtlarına formül yazmadan, düzenli bir formül kaynağına ihtiyaç duyuyorsanız HiEdu Physical Formula uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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