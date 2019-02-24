HiEdu Physical Formula uygulamasında Android cihazlarınız üzerinden Fizik formüllerini inceleyebiliyorsunuz.

Fizik dersinde kullanılan formülleri düzenli bir şekilde sıralanmış olarak incelemek ve kullanmak isteyenlerin faydalanabileceği HiEdu Physical Formula uygulamasında, ezberlemeniz gereken formülleri çok rahat bir şekilde hafızanıza kazıyabilirsiniz. Tüm sorularda karşınıza çıkabilecek formülleri basit bir şekilde açıklayan ve sıralayan uygulama sayesinde artık Fizik sorularını daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz.