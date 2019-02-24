İndir 2.70 MB
HiEdu Physical Formula 1.0.2 (Android)
  1. Tamindir
  2. Uygulama
  3. Eğitim
  4. HiEdu Physical Formula - Android için Fizik Formülleri Uygulaması

HiEdu Physical Formula

1.0.2
Android
HiEdu Physical Formula
ÜCRETSİZ
0  
0  
0  
0  
0  
kullanıcı
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

HiEdu Physical Formula uygulamasıyla yüzlerce Fizik formülünü yanınıza taşıyabilirsiniz.

HiEdu Physical Formula uygulamasında Android cihazlarınız üzerinden Fizik formüllerini inceleyebiliyorsunuz.

Fizik dersinde kullanılan formülleri düzenli bir şekilde sıralanmış olarak incelemek ve kullanmak isteyenlerin faydalanabileceği HiEdu Physical Formula uygulamasında, ezberlemeniz gereken formülleri çok rahat bir şekilde hafızanıza kazıyabilirsiniz. Tüm sorularda karşınıza çıkabilecek formülleri basit bir şekilde açıklayan ve sıralayan uygulama sayesinde artık Fizik sorularını daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz.

Mekanik, elektrik, termal fizik, periyodik hareket, optik, atom fiziği ve sabitler gibi başlıklar altında yüzlerce formül sunan HiEdu Physical Formula uygulamasında, formüllere internet bağlantısı olmadan da ulaşabilmeniz için çevrimdışı indirme seçeneği sunuluyor. Eğer siz de not kağıtlarına formül yazmadan, düzenli bir formül kaynağına ihtiyaç duyuyorsanız HiEdu Physical Formula uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU

YORUMLAR

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz) NASIL YAPILIR Android Kayıtlı WiFi Şifresi Öğrenme (Root'suz)
Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme NASIL YAPILIR Android'de Silinen Dosyaları Geri Getirme
Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır? NASIL YAPILIR Android'de Unutulan Kilit Ekranı Şifresi Nasıl Sıfırlanır?
Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım? MOBİL Android Telefonum Açılmıyor, Ne Yapmalıyım?
Android WiFi Sorunu Çözümü MOBİL Android WiFi Sorunu Çözümü
En İyi 5 Android Emülatörü LİSTELER En İyi 5 Android Emülatörü