Home Workout, evde egzersiz hareketleri (videolu) içeren ücretsiz Android uygulaması. Kilo vermek (zayıflamak), formda kalmak, formunu korumak isteyen kişiler için faydalı olacağını düşündüğüm fitness uygulaması, ekipmana ihtiyaç duymadan evde kolaylıkla yapabilecek egzersizler sunuyor. Fitness koçları eşliğinde sporunuzu yapıyorsunuz.

Formunuza kavuşmak için salonlara üye olmanız, iş/okul sonrasında spor salonuna gitme telaşı ve yorgunluğu yaşamanız gerekmiyor. Sporunuzu evde de yapabilirsiniz. Home Workout, evde hiçbir ekipmana, spor aletine ihtiyaç duymadan kolayca yapabilecek, her seviyeden kişi için etkili hareketler içeren harika bir mobil uygulama. Fitness koçlarının videolarını izleyip uygulayarak sandığınızdan kısa sürede vücudunuzu biçimlendirebilirsiniz. Tüm vücudu çalıştıran ekipmansız egzersiz hareketleri videoları seviyenize göre oluşturuluyor ve yine seviyenize uygun bir antrenman programı hazırlanıyor.

Home Workout Özellikleri