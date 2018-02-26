Klasikleşmiş bulmaca oyunlarına göre biraz daha farklı olan Homescapes'de bir konu bulunuyor. Austin isimli karakterimizin ve onun büyük ailesinin evine girdiğiniz andan itibaren sizi bir macera bekliyor. Önce bulmacayı çözmeli ve daha sonra da Austin'e bu evi dekore etmesinde yardımcı olmalısınız.

Yepyeni bir köşke taşınan Austin ve ailesi evi dekore etmekte çok zorlanıyor. Bu anlamda kafası karışmış bu insanlara yardım etmek ister miydiniz? Eğer cevabınız evet ise, kendi kategorisinde az rastlayacağınız bir oyun olan Homescapes'i öneririm. Klasik 3'lü puzzle yapısıyla pek farklı olmayan oyunda puzzle konusunda başarılı olabilirseniz, evin bölümlerindeki eşyaları siz belirliyorsunuz. Yani bu anlamda evdeki eşyaları kendi zevkinize göre dizebilirsiniz.

Ayrıca birbirinden eğlenceli karakterlere sahip olan oyunda bir de kedi bulunuyor. Bu kedi size puzzle konusunda yardım edebiliyor ve ipucu sağlayabiliyor. Bunların dışında oyunun puzzle bölümünde ise, çok farklı özellikler bulunmuyor. Örneğin; tıkandığınız kısımlarda patlayıcı kullanarak açabilir ve yolunuza devam edebilirsiniz.

Homescapes Özellikleri