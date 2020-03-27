HOP! Uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden elektrikli scooter kiralayabilir ve çevreci bir şekilde seyahat edebilirsiniz.

Tüm dünyada oldukça popüler olan elektrikli scooter girişimleri, çevreci bir ulaşım şekli olarak karşımıza çıkıyor. Ülkemizde hizmet veren elektrikli scooter girişimlerine adını yazdıran HOP! Markası da, Ankara merkezli olarak hizmet veriyor. Diğer elektrikli scooter girişimleriyle benzer şekilde çalışan HOP! Uygulamasında, scooterların üzerindeki karekodları tarattıktan sonra, size verilen şifre ile scooterları kullanmaya başlayabilirsiniz.