HP Smart uygulamasıyla birlikte Android cihazlarınızdan HP marka yazıcılarınızı kontrol edebilirsiniz.

Sınırlı sayıdaki HP marka yazıcıları destekleyen HP Smart uygulaması, bilgisayar üzerinden yapabileceğiniz işlemlerin büyük bir kısmını mobil platforma taşıyor. Telefonunuz üzerinden baskı alma nıza izin veren uygulamada Wi-Fi ve Wi-Fi Direct özelliğiyle bağlı yazıcılarınızdan PDF belgeleri yazdırabilmeniz mümkün. Fotoğraflar ve diğer dosyalarınızı e-posta, bulut ve sosyal medya üzerinden paylaşabilme imkanına da sahip olabileceğiniz HP Smart uygulamasında, yeni yazıcılar kurabiliyorsunuz.

Yazıcılarınız için sarf malzemesi yani mürekkep, toner ve kağıt gibi malzemelerin durumunu kontrol ederek, ihtiyaç anında kolayca sipariş verebileceğiniz uygulamada çeşitli hatalar için yardım ve ipucu da alabiliyorsunuz. Yazıcılarınızın ayarlarını ve bakım işlemlerini de gerçekleştirebileceğiniz HP Smart uygulaması ücretsiz olarak sunuluyor.

Uygulama özellikleri