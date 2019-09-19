Huawei AppGallery (APK), Google Play Mağazası gibi Android oyunları ve uygulamaları indirebileceğiniz, Huawei’nin kendi uygulama mağazası. Huawei ve Honor telefonlarda Google Play Store’un yerini alan, Google Play Mağazası’ndaki tüm Android oyun ve uygulamaları indirebileceğiniz Huawei App Gallery, APK indirme bağlantısıyla sunulmaktadır.

Google servislerinin yüklü gelmediği bir model kullanıyor ve APK Android oyunları - APK Android uygulamaları indirmek istemiyorsanız, Huawei’nin kendi, güvenli uygulama mağazasını tercih edebilirsiniz. Huawei AppGallery’nin Google Play’den “içerik anlamında” hiçbir farkı yok. Türkiye’de indirilmeye açılan tüm Android oyun ve uygulamalara Huawei’nin mağazasından da ulaşabiliyorsunuz ve uygulama ve oyunlar en çok indirilenler - en popülerler, en fazla oylananlar, yeni çıkanlar, editörlerin sevdiği oyun ve uygulamalar şeklinde listeleniyor. Ayrıca hoş geldin hediyeleri, özel oyun içi etkinlikler, yarışmalar, ödül çekilişleri ve ödülleri gibi AppGallery kullanıcılarına özel içerikler sunuluyor.

Gizlilik kontrolü, güvenlik açıklarını tarama, kötü amaçlı davranış tespiti ve elle gerçek zamanlı güvenlik kontrolü ile kullanıcıların güvenliğini sağlayan Huawei App Store’a yani Huawei AppGallery’ye eklenen uygulama ve oyunların sayısı da günden güne artıyor.