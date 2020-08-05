Zevkli bir simülasyon oyunu
Hyper Airways, Android işletim sistemine saihp mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz sürükleyici bir mobil oyundur.
Havalimanı simülasyonu olarak nitelendirebileceğim Hyper Airways oyununda farklı görevleri tamamlayarak ilerlemeye çalışıyorsunuz. Renkli görsellerin ve eğlenceli atmosferin yer aldığı oyunda yolcuları memnun etmek için mücadele ediyorsunuz. Basit kontrollerin yer aldığı oyunda sorunsuz bir uçuş deneyimi yaşatmanız gerekiyor. Becerileriniz de sınayabilececeğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Boş zamanlarınızda oynayaileceğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz.
Hyper Airways oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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