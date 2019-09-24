İnsan vücudunda yer alan organları ve hücreleri tek tek öğrenerek sıfırdan bir insan oluşturabileceğiniz ve bu esnada vücuttaki gizemleri çözebileceğiniz Idle Human, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan benzersiz bir oyundur.

Basit ve anlaşılır grafik tasarımı ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, insan vücudunda yer alan organ, hücre, kas ve sinir gibi vücudu oluşturan tüm bileşenleri keşfetmek ve vücuttaki gizemleri çözerek görevleri tamamlamaktır. İskeletten başlayarak vücudun tüm organlarını tek tek yerleştirmelisiniz. Bunu yaparken organların, kasların ve hücrelerin görevlerini öğrenebilir ve vücuttaki gizemi bulmak için çeşitli ipuçları elde edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eşsiz tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda insan vücudunda yer alan iskelet sistemi, organlar, kaslar, sinirler ve hücreler bulunmaktadır. Bu bileşenlerden faydalanarak en baştan bir insan oluşturabilir ve görevleri tamamlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla oynayabileceğiniz Idle Human, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahiptir.