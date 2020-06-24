Bir araba imparatorluğu kuracağımız Idle Race Riot’da oldukça zengin bir içerik ile karşılaşma fırsatı bulacağız.

Simülasyon oyunu olarak lansmana çıkan yapımda oyuncular alışılmışın dışında araç modelleri ile karşılaşacak ve adeta bir imparatorluk kurabilmek için yeteneklerini sergileyecekler.

Zayıf bir yarış arabası ile oyuna başlayacak olan oyuncular para kazanarak daha iyi araçlar satın alabilecek ve onları da deneyimleyebilecekler.

Görsel bakımdan oldukça hoş görünün yapım gerçeklikten uzak ve fantastik bir yapı eşliğinde oynanıyor. Çevrimdışı olarak yapay zekaya karşı oynanan yapım da oyuncular araçlarını yükselterek oyun içerisinde daha etkili bir hale getirebilecekler.

Kamyon gibi araçların da yer aldığı oyun içerisinde tatmin edici derece de efektler de yer alıyor.

Idle Race Riot 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.