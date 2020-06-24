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Idle Race Riot 0.6.21 (Android)
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  4. Idle Race Riot - Android İçin Simülasyon Oyunudur

Idle Race Riot

0.6.21
Android
Idle Race Riot
ÜCRETSİZ
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Araba imparatorluğu kurmaya çalışacağız.

Idle Race Riot Ekran Görüntüleri - 1
Idle Race Riot Ekran Görüntüleri - 2
Idle Race Riot Ekran Görüntüleri - 3
Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Bir araba imparatorluğu kuracağımız Idle Race Riot’da oldukça zengin bir içerik ile karşılaşma fırsatı bulacağız.

Simülasyon oyunu olarak lansmana çıkan yapımda oyuncular alışılmışın dışında araç modelleri ile karşılaşacak ve adeta bir imparatorluk kurabilmek için yeteneklerini sergileyecekler.

Zayıf bir yarış arabası ile oyuna başlayacak olan oyuncular para kazanarak daha iyi araçlar satın alabilecek ve onları da deneyimleyebilecekler.

Görsel bakımdan oldukça hoş görünün yapım gerçeklikten uzak ve fantastik bir yapı eşliğinde oynanıyor. Çevrimdışı olarak yapay zekaya karşı oynanan yapım da oyuncular araçlarını yükselterek oyun içerisinde daha etkili bir hale getirebilecekler.

Kamyon gibi araçların da yer aldığı oyun içerisinde tatmin edici derece de efektler de yer alıyor.

Idle Race Riot 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

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