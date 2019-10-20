Çeşitli denizaltı araçları inşa ederek okyanusun derinliklerine dalışlar yapabileceğiniz ve kıymetli madenler çıkartarak para kazanabileceğiniz Idle Submarine, simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.

Macera dolu bölümleri ve sürükleyici özelliği ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, kendi denizaltınızı yaparak zorlu parkurlarda yarışmak ve çeşitli ödüller kazanmaktır. Denizaltı aracınızı dilediğiniz gibi restore edebilir ve farklı özellikler ekleyebilirsiniz. Ayrıca çeşitli bombalama mekanizmaları geliştirebilir ve düşman kuvvetleri yok edebilirsiniz. Madenleri toplayabilmek için yeni sistemler icat edebilir ve keşfettiğiniz bölgelerdeki tüm madenleri toplayabilirsiniz. Bağımlılık yapıcı eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda farklı özelliklere ve donanımlara sahip birbirinden güzel onlarca denizaltı aracı yer almaktadır. Ayrıca her bölümde yeni keşif bölgeleri ve mağaralar bulunmaktadır. Dilediğiniz aracı seçerek oyuna başlayabilir ve denizaltı yolculuğuna çıkarak para macera dolu anlar geçirebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Idle Submarine, popüler bir oyun olarak öne çıkmaktadır.