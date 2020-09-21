inAnalytics - Profil Analizi, Google Play’de Instagram için takipçi ve stalker analizi uygulaması olarak öne çıkan Android uygulaması. Instagram’da sizi takip etmeyenleri bulma, Instagram’da sizi engelleyenleri görme, Instagram profilinize kimler bakmış görme gibi Instagram’ın sunmadığı özellikleri sunan harika bir analiz uygulaması.

Android telefonlar için inAnalytics, işini harika bir şekilde yapan nadir uygulamalardan. Instagram’da sizi takipten çıkanları, profilinize gizlice bakanları, sizi takip etmeyen (geri takip yapmayan) takipçileri, sizi gizliden takip edenleri (hayalet takipçilerinizi) fotoğraflarınızı en çok beğenen kişileri, gelen ve giden takipçileri ve daha birçok şeyi görmenizi sağlıyor. Üstelik özelliklerin tümünü ücretsiz olarak kullanabiliyorsunuz, çıkan reklamlar da rahatsız edici değil.

inAnalytics - Profil Analizi İndir Android