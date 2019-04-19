iNaturalist uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan doğadaki bitki ve hayvanlar hakkında bilgi alabilirsiniz.

Doğaya meraklıysanız ve çevrenizde gördüğünüz bitkileri ve hayvanları tanımak istiyorsanız, iNaturalist uygulaması ile merak ettiğiniz detaylara ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz canlıyı tanımlamak için akıllı telefonunuzun kamerasıyla fotoğraf çekerek yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında ise veritabanında fotoğraftaki canlı tespit edilerek detaylı bilgiler sizlere sunuluyor.