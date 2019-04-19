iNaturalist uygulamasında çevrenizdeki bitki ve hayvanların adlarını öğrenebilirsiniz.
iNaturalist uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan doğadaki bitki ve hayvanlar hakkında bilgi alabilirsiniz.
Doğaya meraklıysanız ve çevrenizde gördüğünüz bitkileri ve hayvanları tanımak istiyorsanız, iNaturalist uygulaması ile merak ettiğiniz detaylara ulaşabilirsiniz. Merak ettiğiniz canlıyı tanımlamak için akıllı telefonunuzun kamerasıyla fotoğraf çekerek yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında ise veritabanında fotoğraftaki canlı tespit edilerek detaylı bilgiler sizlere sunuluyor.
iNaturalist uygulamasının bir başka faydalı özelliği de, merak ettiğiniz canlıların dünyada hangi bölgede yaşadığını harita üzerinden görebilmeniz diyebilirim. Doğruluğu teyit edilen ve kullanıcıların da her gün yeni bilgiler ekleyerek geliştirdiği iNaturalist uygulamasında, gözlemlediğiniz bitki türlerinde rozet kazanma etkinliğini de kullanabilirsiniz. İnsanların doğayı keşfetmelerine yardımcı olan iNaturalist uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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