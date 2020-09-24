Instagram Plus 2020 APK (Son Sürüm) indirerek Instagram fotoğrafları ve videoları indirme, Instagram profil resmini büyütme gibi Instagram’da olmayan özellikleri kullanabilirsiniz. Resmi Instagram uygulamasının modlanmış sürümü olarak bilinen Instagram Plus 2020 son sürümü APK olarak indirip telefonunuza kurabilir, Instagram uygulamasının yerine kullanabilirsiniz.

Instagram Plus Nedir?

APK olarak indirilebilen Instagram Plus, bir dizi özellikle Instagram’ın modlanmış sürümü olup resmi Instagram uygulamasında olmayan özellikleri kullanmanızı sağlar. Instagram uygulaması kadar kararlı (stabil) çalışır ve resmi güncellemeler sunar.

Instagram Plus 2020 İndir Son Sürüm Özellikleri

Instagram’daki herhangi bir fotoğraf, video ve hikayeyi indirebilirsiniz.

Instagram’daki sesleri sorunsuz olarak indirebilirsiniz.

Kullanıcıların Instagram sayfalarında sizi takip edip etmediklerini görebilirsiniz.

Videoları sesli olarak otomatik oynatabilirsiniz.

Instagram profil resmini tam boyutta görebilirsiniz.

Instagram Plus APK İndirme ve Yükleme Adımları

Instagram Plus APK indirmek çok kolaydır ve yüklemek için özel bir yöntem yoktur. Dikkat etmeniz gereken tek şey, öncelikle Android telefonunuzdan resmi Instagram uygulamasını kaldırmanız gerektiğidir. Bundan sonra normal uygulamalar gibi Instagram Plus APK son sürümü indirip kullanabilirsiniz.