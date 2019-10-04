Instagram Threads sayesinde yakın arkadaşlarınıza anlık fotoğraf veya videolar gönderebileceksiniz. Çektiğiniz resimlere ve videolara çeşitli efektler ekleyebileceksiniz. Çektiğiniz resmin veya videonun hemen alt kısmında gönderiyi yakın arkadaşlar listeniz içerisinden kime göndereceğinizi seçmektesiniz. Bu seçimin ardından fotoğraf veya video seçtiğiniz yakın arkadaşınıza gönderilmekte.

Instagram Threads, gizlilik, hız ve yakın arkadaş listeniz ile kolayca iletişim için tasarlanmış bağımsız bir uygulama. Instagram Threads ile ayrıca durumunuzu da paylaşabilmektesiniz. Instagram konumunuzu kullanarak durumunuzu otomatik olarak tespit etmekte.

Durumunuzu isterseniz liste üzerinden kendiniz de seçebilmektesiniz. Örneğin havalimanına gittiniz ve sizin havalimanında olduğunuzu yakın arkadaşlar listenizdeki kişilerin bilmesini istiyorsunuz. Bunu durum kısmında bulunan listeden seçerek paylaşabileceksiniz.

Instagram Threads'de paylaştığınız durumu sadece yakın arkadaşlar listenizde bulunan kişiler görebilmekte. Instagram'daki takipçileriniz kesinlikle durumuzu görmemekte.