Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen Intersection Controller ile eğlenceli anlar bizleri bekliyor olacak.

Android platformuna özgü olarak geliştirilen ve yayınlanan yapım ShadowTree imzası taşıyor. 60’dan fazla haritanın yer aldığı yapımda renkli içerikler eşliğinde trafiğin akışını kontrol edecek ve trafiğin başarılı bir şekilde akmasını sağlayacağız.

Gündüz ve gece döngüsünün de yer aldığı yapımda kuş bakışı kamera açıları bizleri bekliyor olacak. Trafik kurallarına uygun adımlar atacağımız oyunda hava etkileri de karşımıza çıkacak. Oyuncular gerçekçi hava döngüleri eşliğinde trafik görevlerini yerlerine getirmeye çalışacaklar.

Google Play üzerinde 4.2 olarak değerlendirilen yapım, 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.