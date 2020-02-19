İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan üniversitenizin haberlerinden ve duyurularından anında haberdar olabilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa öğrencilerinin faydalanabileceği İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasında, üniversiteniz tarafından yayınlanan güncel haberler ve duyuruların yanında yemek listesini de takip edebiliyorsunuz. İÜ-C AKSİS sistemine de doğrudan erişim sağlayabileceğiniz İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasında mevcut yerleşkelere yol tarifi almak için harita uygulaması da mevcut durumda.

Üniversitenin sosyal medya hesaplarını da ana sayfada görebileceğiniz İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulaması, akademik takvim bölümünü de sizlere sunuyor. Böylece, dönem ve vize tarihlerini bu bölümden takip etmeniz kolay hale geliyor. Etkinlikler, nöbetçi eczaneler ve geliştirilmekte olan diğer birçok servise de yer veren İÜ-Cerrahpaşa Mobil uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri